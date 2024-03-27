"Подпишите петицию". МВД предупредило украинцев о новой схему мошенников

Злоумышленники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить аккаунты украинцев в WhatsApp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
"Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного - рассказываем о новой мошеннической схеме", - написали в МВД.
По данным министерства, преступники действуют по следующему алгоритму:
В то же время правоохранители объяснили украинцам, как уберечь себя. Для этого необходимо соблюдать несколько правил, в частности:
"Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае - обращайтесь за помощью в полицию. Берегите себя", - добавили в МВД.
Правоохранители также отметили, что ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так:
Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.
Ранее СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, похищавших персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.
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