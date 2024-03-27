"Подпишите петицию". МВД предупредило украинцев о новой схему мошенников

"Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного - рассказываем о новой мошеннической схеме", - написали в МВД.

По данным министерства, преступники действуют по следующему алгоритму:

предлагают проголосовать за фишинговой ссылкой;

просят войти в WhatsApp;

получают доступ к вашему аккаунту.

В то же время правоохранители объяснили украинцам, как уберечь себя. Для этого необходимо соблюдать несколько правил, в частности:

не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера.

проверяйте полученную информацию.

"Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае - обращайтесь за помощью в полицию. Берегите себя", - добавили в МВД.

Правоохранители также отметили, что ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так: