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"Подпишите петицию". МВД предупредило украинцев о новой схему мошенников

Украина, Среда 27 марта 2024 19:51
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"Подпишите петицию". МВД предупредило украинцев о новой схему мошенников Фото: МВД предостерегло украинцев от мошенников (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Злоумышленники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить аккаунты украинцев в WhatsApp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного - рассказываем о новой мошеннической схеме", - написали в МВД.

По данным министерства, преступники действуют по следующему алгоритму:

  • предлагают проголосовать за фишинговой ссылкой;
  • просят войти в WhatsApp;
  • получают доступ к вашему аккаунту.

В то же время правоохранители объяснили украинцам, как уберечь себя. Для этого необходимо соблюдать несколько правил, в частности:

  • не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера.
  • проверяйте полученную информацию.

"Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае - обращайтесь за помощью в полицию. Берегите себя", - добавили в МВД.

Правоохранители также отметили, что ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так:

  • https://petition.president.gov.ua

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Ранее СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, похищавших персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.

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