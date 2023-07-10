Підписав звернення до Путіна про визнання "ЛДНР". В Києві викрили колишнього нардепа

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої "комуністичної партії України", який підтримав збройну агресію РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента країни-агресора.

У цьому "листі" його підписанти просили очільника Кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за "приєднання" захопленої частини сходу України до РФ. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ РФ.

"Виступи підозрюваного були поширені на Youtube-каналі для необмеженого кола користувачів", - додають в Офісі генпрокурора.

Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на "бліцкриг" рашистів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих. Також він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Визнання так званих "ЛДНР"

У січні 2022 року в Держдуму РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки". Проект подали депутати від Комуністичної партії РФ.

15 лютого на тлі стягування російських військ до українських кордонів Держдума РФ підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "республік".

Вже 21 лютого 2022 року, за кілька днів до масштабного вторгнення в Україну Путін визнав так звані Донецьку та Луганську "народні республіки", що означало, що Кремль визнав окупований український Донбас як "незалежні держави" з центрами в Донецьку та Луганську.