Подписал "соглашение" с Крымом. МИД инициирует санкции против главы одной из областей Беларуси
Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал "соглашение" с оккупационными властями Крыма о сотрудничестве. Министерство иностранных дел Украины инициирует против него санкции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя МИД дел Олега Николенко.
"Соглашение" с Крымом
Как сообщает издание "Зеркало", документы Субботин подписал во время рабочего визита в Москву.
"Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации "соглашения" на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении облисполкома.
Согласно заявлению оккупационных властей Крыма, так называемое "соглашение" предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью. Также были приглашены предприятия Беларуси для работы на временно оккупированном полуострове.
Отмечается, что власти Беларуси официально не признавали Крым российским.
Реакция МИД
"Соглашение" о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом является ничтожным, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины. МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лица, которое создает угрозу национальной безопасности Украины", - пишет Николенко.
В то же время спикер МИД добавил, что посольству Украины в Беларуси было поручено направить ноту протеста в министерство страны.
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