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Нацполіція проводить масштабну спецоперацію, по Україні сотні обшуків: що відомо

Вівторок 13 травня 2025 09:52
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Нацполіція проводить масштабну спецоперацію, по Україні сотні обшуків: що відомо Ілюстративне фото: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію, по Україні сотні обшуків (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція проводить більше 200 обшуків в Україні в рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон", - пише Нацполіція.

Ілюстративне фото: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію, по Україні сотні обшуків (t.me/UA_National_Police)

Наразі додаткові деталі не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що торік в Одеській області було затримано чотирьох наркодилерів, чий "бізнес" приносив більше 2 млн гривень щомісяця.

Зокрема було викрито киянина, який постачав психотропи в ЄС та на тимчасово окуповані території України.

Також в кінці 2024-го у Черкаській області ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло та збувало великі партії важких психотропних речовин.

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