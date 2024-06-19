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У підпільних ангарах під Києвом знайшли деталі для ППО і передали їх Силам оборони (фото)

Київська область, Середа 19 червня 2024 17:35
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У підпільних ангарах під Києвом знайшли деталі для ППО і передали їх Силам оборони (фото) Архівне фото: у підпільних ангарах під Києвом знайшли деталі для ППО (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці передали українським військовим понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО, які були вилучені з підпільних складів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Про які деталі йде мова

Спецслужба пояснила, що мова йде про понад 3,5 тисяч комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

Фото: Обшуки (SecurSerUkraine)

Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили в Київській області.

Нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Що загрожує ділкам

СБУ пише, що фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.

Наразі триває розслідування за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ще у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Не перший подібний випадок

В Україні низка зловмисників намагається нажитися на торгівлі зброєю, але правоохоронці викривають таких осіб.

Раніше СБУ повідомляла, що в Бучанському районі під Києвом їм вдалося знайти російський БРДМ, який виявили двоє мешканців. Потім вони вирішили продати його криміналітету.

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Служба безпеки України Київська область ППО Національна поліція
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