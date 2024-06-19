В подпольных ангарах под Киевом обнаружили детали для ПВО и передали их Силам обороны (фото)

Правоохранители передали украинским военным более 3,5 тысяч комплектующих к ПВО, которые были изъяты из подпольных складов в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О каких деталях идет речь

Спецслужба пояснила, что речь идет о более чем 3,5 тысячах комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин.

Фото: Обыски (SecurSerUkraine)

Все это оборудование было изъято из двух подпольных ангаров, обнаруженных правоохранителями в Киевской области.

Нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.

Что грозит дельцам

СБУ пишет, что фигуранты планировали продать комплектующие в качестве неучтенной продукции без внесения данных в отчетную документацию.

В настоящее время идет расследование по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Еще в августе 2023 года стражи порядка разоблачили этих же фигурантов на попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Не первый подобный случай

В Украине ряд злоумышленников пытаются нажиться на торговле оружием, но правоохранители разоблачают таких лиц.