Підпільні цехи та "шалені знижки": як фейкова парфумерія знаходить покупців в Україні

Підпільне виробництво і продаж через інтернет

Підпільне виробництво парфумерії світових брендів в Україні - не рідкість.

Чергове масштабне виробництво правоохоронці викрили нещодавно на Харківщині.

Правоохоронці викрили підпільне виробництво парфумів на Харківщині (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Під час обшуків поліція вилучила близько 130 тонн контрафактної продукції та товарів, пов’язаних із її виготовленням, загальною вартістю понад 235 млн грн. Йдеться про понад 560 тисяч флаконів, концентрати ароматів, спирт, тару, упаковку, етикетки, обладнання для розливу та інше.

За даними слідства, організатори налагодили повний цикл виробництва - від виготовлення парфумерної рідини до фасування, маркування відомими торговельними марками та подальшого продажу.

Харківщина - не єдиний регіон, де правоохоронці викривають нелегальне виробництво парфумерії. Подібні підпільні цехи періодично виявляють у різних областях України.

Це свідчить про те, що ринок контрафакту давно вийшов за межі поодиноких випадків продажу кількох коробок підроблених парфумів.

Підпільне виробництво контрафактних парфумів в Україні набуло масштабів ринку (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Але як усі ці флакони знаходять своїх покупців?

Відповідь проста - через інтернет. Достатньо один раз поцікавитися в мережі парфумами DIOR, CHANEL, Tom Ford або іншого відомого бренду, і стрічка соцмереж дуже швидко наповниться пропозиціями "суперцін", "ліквідацій", "залишків зі складу" та інших неймовірно вигідних акцій.

Останнім часом особливо активно рекламується "розпродаж залишків" Beauty Free.

Причина, яку пропонують потенційним покупцям, звучить максимально переконливо на тлі сьогоднішньої реальності: через регулярні обстріли Борисполя та ризики для складської інфраструктури нібито потрібно терміново перемістити запаси до безпечніших регіонів України. А щоб не перевозити весь товар, його пропонують “швидко розпродати за спеціальними цінами”.

Найчастіше рекламується "розпродаж залишків" Beauty Free (скриншот)

У рекламних роликах фігурують відомі аромати CHANEL, DIOR, Tom Ford та інших світових брендів, а додатковим стимулом стають заклики поспішати, поки "залишки ще є".

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Цинізм цієї історії саме в тому, що заради продажу використовується реальна біда. Російські ракети й дрони справді знищують склади, виробництва та іншу інфраструктуру, змушуючи український бізнес евакуювати запаси й нести величезні збитки.

Гинуть і отримують поранення люди. І на цьому тлі комусь спадає на думку перетворити обстріли на переконливу причину для того, щоб покупець віддав гроші за нібито люксовий аромат.

Насправді пояснення на кшталт "ліквідуємо магазин", "терміново звільняємо склад", "розпродаємо конфіскат" або "продаємо залишки через форс-мажор" - старий прийом інтернет-шахраїв. Надзвичайні обставини мають виправдати надзвичайно низьку ціну й одночасно не залишити покупцеві часу на роздуми.

Підроблена парфумерія може мати різне походження. Частину виготовляють у нелегальних цехах безпосередньо в Україні. Частина потрапляє на наш ринок з-за кордону, зокрема з Туреччини та ОАЕ.

За словами фахівців, часто такі товари називають "ліцензійними" та продають в рази дешевше. Але насправді це слово нічого не доводить.

Якщо продавець посилається на ліцензію, він має бути здатен чітко пояснити, хто саме є правовласником, хто має право виробляти конкретний продукт і звідки товар потрапив до України. Просто напис на сайті чи слова менеджера не перетворюють підробку на оригінал.

Продаж парфумів-підробок "процвітає" в інтернеті (скриншот)

А головне, що слід запам’ятати: всесвітньо відомі бренди не видають ліцензії на виробництво або розлив своєї продукції. Нікому і ніколи.

Тому перше правило покупця - не вірити в "люксові парфуми за демократичними цінами" лише тому, що цьому придумали красиве пояснення.

Друге - перевіряти самого продавця. Чи є зрозуміла інформація про компанію? Чи вказані реальні контакти, умови повернення, документи на товар? Чи можна отримати нормальний розрахунковий документ? Якщо сайт виглядає сумнівно, продавець ховається за анонімними сторінками, а гроші пропонують переказати на ФОП - краще не ризикувати. Адже між підпільним цехом і покупцем сьогодні може бути лише кілька кліків.

Тому покупцеві онлайн не потрібно ставати детективом і перевіряти всю історію кожного флакону. Варто почати з базових речей: хто продає товар, чи є у продавця реальні контакти, чек і зрозумілі умови повернення, а також чи може він підтвердити походження продукції.

Наприклад, у BROCARD наголошують, що мережа працює з офіційними імпортерами та дистриб’юторами брендів. Це якраз той критерій, на який варто звертати увагу, обираючи, де купувати парфуми онлайн.

Адже перед покупкою варто запитати себе не лише "де дешевше?", а й "хто мені це продає і що саме я отримаю за свої гроші?".