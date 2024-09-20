Підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури: у Сумській області викрили палія

У Сумській області викрили чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісів біля об'єктів критичної інфраструктури.
РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на ДП "Ліси України".
Інцидент стався на території Шосткинської філії під час гасіння лісової пожежі в Миронівському лісництві. Лісова охорона помітила підозрілого чоловіка неподалік ліній електропередач. Спілкування з ним викликало підозри у причетності до підпалів, тому працівники викликали поліцію.
Під час обшуку в рюкзаку чоловіка правоохоронці знайшли сірники, запальнички, запалювальну рідину, гроші та телефон для зв'язку. Це підтвердило підозри, що чоловік займався навмисними підпалами.
За попередніми даними, підозрюваного неодноразово бачили біля об'єктів критичної інфраструктури. Є підстави вважати, що його дії могли бути замовлені країною-агресором для дестабілізації регіону.
Лісівники повідомляють, що ситуацію вдалося взяти під контроль, і зараз справу розслідують правоохоронні органи.
Раніше РБК-Україна розповідало, у Сумській області через збройну агресію за добу виникло 13 лісових пожеж, які знищили щонайменше 50 гектарів лісу. Причиною стали безперервні обстріли, що тривають вдень і вночі. Через суху погоду та сильний вітер вогонь швидко поширюється. Лісівники намагаються стримати полум'я, але через заміновані території працюють лише в доступних зонах.
Також ми писали, що однією із основних причин лісових пожеж можуть бути бляшанки із запальними сумішами, які росіяни скидають на територію України із безпілотників. Під час падіння на землю вони розбиваються та спалахують, внаслідок чого загорається суха рослинність.
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