Підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури: у Сумській області викрили палія

Інцидент стався на території Шосткинської філії під час гасіння лісової пожежі в Миронівському лісництві. Лісова охорона помітила підозрілого чоловіка неподалік ліній електропередач. Спілкування з ним викликало підозри у причетності до підпалів, тому працівники викликали поліцію.

Під час обшуку в рюкзаку чоловіка правоохоронці знайшли сірники, запальнички, запалювальну рідину, гроші та телефон для зв'язку. Це підтвердило підозри, що чоловік займався навмисними підпалами.

За попередніми даними, підозрюваного неодноразово бачили біля об'єктів критичної інфраструктури. Є підстави вважати, що його дії могли бути замовлені країною-агресором для дестабілізації регіону.

Лісівники повідомляють, що ситуацію вдалося взяти під контроль, і зараз справу розслідують правоохоронні органи.

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