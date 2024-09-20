UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури: у Сумській області викрили палія

Фото Лісові пожежі (ДСНС)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумській області викрили чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісів біля об'єктів критичної інфраструктури.

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на ДП "Ліси України".

Інцидент стався на території Шосткинської філії під час гасіння лісової пожежі в Миронівському лісництві. Лісова охорона помітила підозрілого чоловіка неподалік ліній електропередач. Спілкування з ним викликало підозри у причетності до підпалів, тому працівники викликали поліцію.

Під час обшуку в рюкзаку чоловіка правоохоронці знайшли сірники, запальнички, запалювальну рідину, гроші та телефон для зв'язку. Це підтвердило підозри, що чоловік займався навмисними підпалами. 

За попередніми даними, підозрюваного неодноразово бачили біля об'єктів критичної інфраструктури. Є підстави вважати, що його дії могли бути замовлені країною-агресором для дестабілізації регіону.

Лісівники повідомляють, що ситуацію вдалося взяти під контроль, і зараз справу розслідують правоохоронні органи.

У Сумській області затримали палія (фото - ДП "Ліси України")

Раніше РБК-Україна розповідало, у Сумській області через збройну агресію за добу виникло 13 лісових пожеж, які знищили щонайменше 50 гектарів лісу. Причиною стали безперервні обстріли, що тривають вдень і вночі. Через суху погоду та сильний вітер вогонь швидко поширюється. Лісівники намагаються стримати полум'я, але через заміновані території працюють лише в доступних зонах.

Також ми писали, що однією із основних причин лісових пожеж можуть бути бляшанки із запальними сумішами, які росіяни скидають на територію України із безпілотників. Під час падіння на землю вони розбиваються та спалахують, внаслідок чого загорається суха рослинність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьПожежа