Підпалювали авто ЗСУ на замовлення РФ: СБУ затримали шістьох підлітків

Правоохоронці повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали підлітків, яким ворожі спецслужби обіцяли гроші за підпал автомобілів військовослужбовців, хоча навіть не виплатили.

Фото: правоохоронці затримали підлітків, що палили машини ЗСУ (t.me/UA_National_Police)

"Всі фігуранти - шукачі "легких заробітків" у Телеграм-каналах, а їх куратори - російські спецслужби. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ", - пояснили в поліції.

Водночас правоохоронці зауважили, що поплічникам ворога загрожує до десяти років позбавлення волі.