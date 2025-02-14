Поджигали авто ВСУ по заказу РФ: СБУ задержали шестерых подростков

В Одесской области группа несовершеннолетних поджигали авто ВСУ по заказу России. Правоохранители задержали шестерых подростков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители сообщили, что совместно со Службой безопасности Украины задержали подростков, которым вражеские спецслужбы обещали деньги за поджог автомобилей военнослужащих, хотя даже не выплатили.
"Все фигуранты - искатели "легких заработков" в Телеграмм-каналах, а их кураторы - российские спецслужбы. Во время обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу РФ", - пояснили в полиции.
В то же время правоохранители отметили, что приспешникам врага грозит до десяти лет лишения свободы.
Заметим, что российские спецслужбы активно вербуют украинцев для поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ.
Вербовка происходит через Telegram, где под видом привлекательных вакансий предлагают выполнить диверсионные задачи за денежное вознаграждение. После выполнения поджога исполнители должны прислать видеодоказательства заказчикам.
Однако часто обещанные средства не выплачиваются полностью или вообще не поступают.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала группу поджигателей служебных машин Сил обороны Украины, действовавших в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.