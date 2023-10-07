Підпалили російський Т-72. В Сухопутних військах показали, як військові нищать окупантів

Військові Збройних сил України ліквідували російський танк Т-72. Для знищення російської техніки бійці 93 бригади "Холодного Яру" використали fpv-дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.
"Холодноярці за допомогою "хорошого fpv-дрона" підпалюють російський Т-72 на вогневій позиції", - повідомили військові.
Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.
На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.
Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.