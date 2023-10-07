Подожгли российский Т-72. В Сухопутных войсках показали, как военные уничтожают оккупантов

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российский танк Т-72. Для уничтожения российской техники бойцы 93 бригады "Холодного Яра" использовали fpv-дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.
"Хладноярцы с помощью "хорошего fpv-дрона" поджигают российский Т-72 на огневой позиции", - сообщили военные.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.
В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.
На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.
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