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Подожгли российский Т-72. В Сухопутных войсках показали, как военные уничтожают оккупантов

Фото: военные ВСУ ликвидировали танк РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российский танк Т-72. Для уничтожения российской техники бойцы 93 бригады "Холодного Яра" использовали fpv-дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

"Хладноярцы с помощью "хорошего fpv-дрона" поджигают российский Т-72 на огневой позиции", - сообщили военные.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.

В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.

На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.

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