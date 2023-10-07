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Підпалили російський Т-72. В Сухопутних військах показали, як військові нищать окупантів

Україна, Субота 07 жовтня 2023 19:44
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Підпалили російський Т-72. В Сухопутних військах показали, як військові нищать окупантів Фото: військові ЗСУ ліквідували танк РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували російський танк Т-72. Для знищення російської техніки бійці 93 бригади "Холодного Яру" використали fpv-дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

"Холодноярці за допомогою "хорошого fpv-дрона" підпалюють російський Т-72 на вогневій позиції", - повідомили військові.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

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