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Підпалили машину військового й не тільки. Викрито двох зрадників

Фото: викрито зрадників, які підпалили мишину військового та обладнання критичної інфраструктури (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Двом зрадникам повідомлено про підозру через підпалення релейної та батарейної шафи на залізниці, а також автомобіль українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрювані через анонімний Telegram-канал отримали "замовлення" на підпал релейної та батарейної шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

 

Фото: викрито зрадників, які підпалили мишину військового та обладнання критичної інфраструктури (t.me/pgo_gov_ua)

"Маючи при собі заздалегідь придбаний для підпалу розчинник фарби, один із підозрюваних облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх. В цей час його спільник знімав це на відео та пильнував, аби підпалу ніхто не завадив", - додає Офісу генерального прокурора. 

Також підозрювані підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. Підпал вони також знімали на відео, аби потім надати його в якості доказу виконаної роботи. 

За "роботу" вони отримали тисячу доларів. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві та Дніпрі нещодавно було викрито серію підпалів військових транспортів територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП). Серед затриманих були неповнолітні.

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