ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підпал бомбардувальника у Челябінську. У Росії заарештували 16-річного підлітка

Челябінськ, Неділя 07 січня 2024 16:23
UA EN RU
Підпал бомбардувальника у Челябінську. У Росії заарештували 16-річного підлітка Фото: У Челябінську заарештували 16-річного підлітка (t.me ressentiment channel)
Автор: Каріна Левицька

Тракторозаводський районний суд Челябінська відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану. Його обвинуватили в замаху на диверсію на об'єкті Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За версією слідства, підліток, ім'я якого не називають, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі "Шагол".

Співробітники ФСБ нібито затримали обвинуваченого 5 січня. У спецслужбі тоді заявили, що підліток причетний до спроби вчинення диверсії за завданням спецслужб України.

Під час затримання у нього вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами", стверджували у ФСБ.

Нагадаємо, що Головне управляння розвідки України підтвердило, що в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Аеродром "Шагол" та зв'язок із війною проти України

Зауважимо, що "Шагол" - це військовий аеродром в поблизу російського міста Челябінськ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Нагадаємо, 5 березня 2022 року в Україні було збито російський літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Тоді екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув, а пілот - майор Олександр Красноярцев, був взятий в полон, а згодом його обміняли.

Що відомо про Су-34

Су-34 (за кодифікацією НАТО Fullback - "захисник") - радянський і російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник.

Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Може завдавати ударів на віддаленні 150-600 км від лінії зіткнення.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат зокрема й у авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Су-24 Челябинск Війна Росії проти України
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту