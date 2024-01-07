Поджог бомбардировщика в Челябинске. В России арестовали 16-летнего подростка

Тракторозаводской районный суд Челябинска отправил под арест 16-летнего подростка из Дагестана. Его обвинили в покушении на диверсию на объекте Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

По версии следствия, подросток, имя которого не называют, попытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме "Шагол".

Сотрудники ФСБ якобы задержали обвиняемого 5 января. В спецслужбе тогда заявили, что подросток причастен к попытке совершения диверсии по заданию спецслужб Украины.

Во время задержания у него изъяли "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", утверждали в ФСБ.

Напомним, что Главное управление разведки Украины подтвердило, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Аэродром "Шагол" и связь с войной против Украины

Заметим, что "Шагол" - это военный аэродром вблизи российского города Челябинск. На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Напомним, 5 марта 2022 года в Украине был сбит российский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Тогда экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб, а пилот – майор Александр Красноярцев, был взят в плен, а впоследствии его обменяли.

Что известно о Су-34

Су-34 (по кодификации НАТО Fullback - "защитник") - советский и российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.

Сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

Может наносить удары на удалении 150-600 км от линии столкновения.

Добавим, что российская армия продолжает нести потери в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.