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Не підпадає під санкції. Угорщина і Сербія побудують трубопровід для постачання російської нафти

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 квітня 2023 19:14
Не підпадає під санкції. Угорщина і Сербія побудують трубопровід для постачання російської нафти Фото: Угорщина і Сербія побудують трубопровід для постачання російської нафти (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна разом з Сербією побудує трубопровід для постачання російської нафти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, у червні 2023 року країни підпишуть договори про будівництво нафтопроводу, яким російська нафта з трубопроводу "Дружба" транзитом надходитиме угорською територією до сербських споживачів.

Відомо, що нафтопровід прокладуть між угорським містом Альдьо і сербським містом Нові-Сад. Однак переговори щодо проекту між компаніями MOL і "Транснафта" тривають.

Нагадаємо, що велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.

До цього повідомлялось, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського союзу проти РФ.

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