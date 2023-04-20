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Не подпадает под санкции. Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

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Россия, Четверг 20 апреля 2023 19:14
Не подпадает под санкции. Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти Фото: Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна вместе с Сербией построит трубопровод для поставок российской нефти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в июне 2023 года страны подпишут договоры о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода "Дружба" транзитом будет поступать венгерской территорией к сербским потребителям.

Известно, что нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским городом Нови-Сад. Однако переговоры по проекту между компаниями MOL и "Транснефть" продолжаются.

Напомним, что большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

До этого сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского союза против РФ.

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