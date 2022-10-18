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Підозрюють у зв'язках із РФ. У Німеччині звільнили голову спецслужби з кібербезпеки

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Вівторок 18 жовтня 2022 16:20
Підозрюють у зв'язках із РФ. У Німеччині звільнили голову спецслужби з кібербезпеки Фото: Німеччина звільнила голову спецслужби з кібербезпеки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило голову Федерального управління інформаційної безпеки Арне Шенбома після звинувачень у зв'язках із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Шенбом може бути пов'язаний із російськими спецслужбами через об'єднання Рада з кібербезпеки Німеччини. У цьому об'єднанні були деякі компанії, наприклад, Huawei, а також берлінська Protelion, яка раніше була «дочкою» російської компанії.

Нагадаємо, що німецька розвідка розглядає сценарії, за яких російська влада може зважитися на політичні вбивства в Німеччині.

Також ми писали, що через теракт на "Північних потоках" та псування кабелів мережі Deutsche Bahn Німеччина вирішила покращити захист критично важливої інфраструктури.

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