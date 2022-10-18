Подозревают в связях с РФ. В Германии уволили главу спецслужбы по кибербезопасности

Министерство внутренних дел Германии уволило главу Федерального управления информационной безопасности Арне Шёнбома после обвинений в связях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шёнбом может быть связан с российскими спецслужбами через объединение Совет по кибербезопасности Германии. В этом объединении состояли некоторые компании, например, Huawei, а также берлинская Protelion, которая ранее являлась «дочкой» российской компании.

Напомним, что немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

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