Підозрюють у шпигунстві. Австрія висилає ще чотирьох російських дипломатів
Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Австрія висилає чотирьох російських дипломатів", - йдеться в повідомленні.
При цьому австрійське видання Kurier, цитуючи Міністерство закордонних справ, повідомляє, що російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.
"Два дипломати з російського посольства вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони були оголошені небажаними особами відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Австрія у квітні 2022 року вже вислала російських дипломатів.
Також зазначимо, що вчора в Україну відвідав президент Австрії Ван дер Беллен, він зустрівся з Володимиром Зеленським.
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