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Подозревают в шпионаже. Австрия высылает еще четырех российских дипломатов

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Вена, Четверг 02 февраля 2023 10:26
Подозревают в шпионаже. Австрия высылает еще четырех российских дипломатов Фото: Австрия высылает четырех российских дипломатов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Их подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Австрия высылает четырех российских дипломатов", - говорится в сообщении.

При этом австрийское издание Kurier, цитируя Министерство иностранных дел, сообщает, что российских дипломатов подозревают в шпионаже.

"Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

Напомним, Австрия в апреле 2022 года уже выслала российских дипломатов.

Также отметим, что вчера Украину посетил президент Австрии Ван дер Беллен, он встретился с Владимиром Зеленским.

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