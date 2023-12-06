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Підозрюють у продажі військових товарів в РФ: у Нідерландах і Бельгії арештували 6 людей

Фото: Бельгія та Нідерданди арештували 6 людей за підозрою в експорті військових товарів у РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За підозрою в експорті товарів подвійного призначення до країн, що підпадають під санкції Європейського Союзу в Бельгії та Нідерландах заарештували 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Після рейдів на компанії та будинки в сільських районах Бельгії та Нідерландів було заарештовано шістьох людей за підозрою в торгівлі з "країнами-ізгоями".

"Деякі з технологій, що торгуються, можуть підпадати під правила ембарго, які застосовуються до деяких країн, таких як Росія, зокрема, через збройний конфлікт", - заявила федеральна прокуратура Бельгії.

Зазначається, що поліція провела обшуки в приватних будинках та штаб-квартирах компаній у Кнокке-Хейсті та Екло в Бельгії і в Роттердамі та Слейсі у Нідерландах. Розслідування має визначити, чи могли стратегічні та захищені технології продаватися в країни, які перебувають під санкціями Європарламенту.

Згідно з заявою прокуратури, об'єкти подвійного призначення "можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, наприклад, у дронах або ракетах. Прикладами можуть бути мікрочіпи, акселерометри, газотурбінні двигуни".

Санкції Євросоюзу проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти РФ. До 12-го пакету, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. 

Також, ЄС запровадив обмеження на торгівлю товарами та технологіями подвійного призначення проти низки країн. Серед них Росія та Білорусь, а також Північна Корея та Іран.

За даними ЗМІ, значну частину наступного пакета санкцій ЄС проти Росії також складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень на купівлю товарів подвійного призначення.

 

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