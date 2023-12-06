Подозревают в продаже военных товаров в РФ: в Нидерландах и Бельгии арестовали 6 человек

После рейдов на компании и дома в сельских районах Бельгии и Нидерландов были арестованы шесть человек по подозрению в торговле с "странами-изгоями".

"Некоторые из торгуемых технологий могут подпадать под правила эмбарго, применяемые к некоторым странам, таким как Россия, в частности, из-за вооруженного конфликта", - заявила федеральная прокуратура Бельгии.

Отмечается, что полиция провела обыски в частных домах и штаб-квартирах компаний в Кнокке-Хейсте и Экло в Бельгии и Роттердаме и Слейсе в Нидерландах. Расследование должно определить, могли ли стратегические и защищенные технологии продаваться в находящиеся под санкциями Европарламента страны.

Согласно заявлению прокуратуры, объекты двойного назначения "могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, например, в дронах или ракетах. Примерами могут быть микрочипы, акселерометры, газотурбинные двигатели".

Санкции Евросоюза против России

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз уже принял 11 пакетов санкций против РФ. В 12-й пакет, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов.

Также ЕС ввел ограничения на торговлю товарами и технологиями двойного назначения против ряда стран. Среди них Россия и Белоруссия, а также Северная Корея и Иран.

По данным СМИ, значительная часть следующего пакета санкций ЕС против России также составляют меры по борьбе с обходом ограничений на покупку товаров двойного назначения.