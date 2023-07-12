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Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції "Слуга народу" призупинили

Фото: Людмила Марченко, нардеп (instagram.com/mila_march_ko)
Автор: Іван Носальський

Членство народної депутатки Людмили Марченко у фракції "Слуга народу" у Раді призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "СН" у Верховній раді Давида Арахамію в Telegram.

"Членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга Народу" призупинено. Рішення про її виключення буде ухвалено на найближчому засіданні фракції", - розповів Арахамія.

У чому підозрюють Марченка

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вчора, 11 липня, оголосила про підозру народній депутатці та її помічниці. Вони пообіцяли організувати нелегальний виїзд громадянинові за кордон. Натомість вимагали гроші.

Як пізніше уточнили у ЗМІ, йдеться про народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю. НАБУ вже оприлюднило відео, на якому можна побачити, як чиновниці передають хабар.

Наразі триває досудове розслідування.

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