RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подозревают во взятке. Членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили

Фото: Людмила Марченко, нардеп (instagram.com/mila_march_ko)
Автор: Иван Носальский

Членство народной депутатки Людмилы Марченко во фракции "Слуга народа" в Раде приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "СН" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram.

"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии “Слуга Народа” приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", - рассказал Арахамия.

В чем подозревают Марченко

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вчера, 11 июля, объявила о подозрении народной депутатке и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд гражданину за границу. Взамен требовали деньги.

Как позже уточнили в СМИ, речь идет о народной депутатке Людмиле Марченко и ее помощнице. НАБУ уже обнародовало видео, на котором можно заметить, как чиновнице передают взятку.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияВерховная радаСлуга народа