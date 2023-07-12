Подозревают во взятке. Членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили

Членство народной депутатки Людмилы Марченко во фракции "Слуга народа" в Раде приостановили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "СН" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram.
"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии “Слуга Народа” приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", - рассказал Арахамия.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вчера, 11 июля, объявила о подозрении народной депутатке и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд гражданину за границу. Взамен требовали деньги.
Как позже уточнили в СМИ, речь идет о народной депутатке Людмиле Марченко и ее помощнице. НАБУ уже обнародовало видео, на котором можно заметить, как чиновнице передают взятку.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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