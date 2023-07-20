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Подозревается в помощи России. МИД Украины вызвало посла Кыргызстана

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Четверг 20 июля 2023 22:28
Подозревается в помощи России. МИД Украины вызвало посла Кыргызстана Фото: МИД вызвал посла Кыргызстана (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как пояснили в МИДе, посол будет вызван с целью получения пояснений относительно информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России. В частности, Кыргызстан подозревают в поставке продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия.

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика, как член мирового сообщества, должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", - заявили в МИД.

Также было обращено внимание посла, что украинской стороной реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки готовят санкции против Кыргызстана, помогающего России обходить ограничения Запада. В частности, страна снабжает подсанкционное оборудование и электронику.

Санкции против РФ

11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода.

В начале июля президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ. В том числе против "Росатома".

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