UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді загрожує довічне

Ілюстративне фото: нападника затримали менше, ніж за годину після нападу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області загрожує довічне ув'язнення. Наразі йому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Вінницької області.

Також зазначається, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ведеться розслідування.

"За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - сказано у повідомленні.

Фото: Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями. Поліція затримала особу, яка може бути причетна до події.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося в подальшому, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція