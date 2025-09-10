Подозреваемому в убийстве школьников в Шаргороде грозит пожизненное

Подозреваемому в убийстве двух школьников в Шаргороде Винницкой области грозит пожизненное заключение. Сейчас ему уже объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Винницкой области.
Также отмечается, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ведется расследование.
"По факту убийства двух человек следователи расследуют уголовное производство, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", - сказано в сообщении.
Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области обнаружили тела двух несовершеннолетних с ножевыми ранениями. Полиция задержала человека, который может быть причастен к происшествию.
Как стало известно, по подозрению в совершении двойного убийства правоохранители задержали бывшего учителя. Именно он, по версии следствия, нанес смертельные ранения двум школьникам в Шаргороде.
Как оказалось в дальнейшем, он пытался сбежать в Молдову, но был задержан в поле меньше чем через час после нападения. При нем нашли орудие совершения преступления.