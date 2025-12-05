Підозрюваного у смертельному пораненні військового у Львові взяли під варту: що відомо

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту на 60 діб без права на заставу - до 30 січня 2026 року.

Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою. Натомість захист просив про цілодобовий домашній арешт або мінімальну заставу, зазначаючи, що підозрюваний раніше не судимий, має житло у Львові (орендує квартиру), вищу освіту та утримує хвору бабусю. Суд відхилив ці аргументи.

У залі суду чоловік озвучив свою версію подій. За його словами, під час перевірки документів 3 грудня він надав їх групі оповіщення ТЦК, викликав адвоката, після чого, стверджує, його повалили на землю та бризнули на нього газом.

На запитання журналістів він визнав, що знайдений на місці злочину ніж – його. Відповідаючи на питання, чи завдав він удару військовому, сказав: "Судячи з усього, це так".

З Юрієм Бондаренком попрощалися у Львові

37-річного Юрія Бондаренка поховали у п’ятницю, 5 грудня, у Львові, повідомляє "Радіо Свобода". Він був родом із Харкова, брав участь у бойових діях на Донбасі з 2015 року, згодом був звільнений у запас за станом здоров'я. Пізніше служив зв’язківцем, а у червні 2025 року через погіршення здоров’я був переведений до Галицько-Франківського ОРТЦК та СП.

У Міністерстві у справах ветеранів назвали подію безпрецедентною. Міністр Наталія Калмикова під час години запитань до уряду у Верховній Раді зазначила, що відомство спільно з правоохоронцями встановлює всі обставини трагедії. Вона також розповіла, що загиблий був побратимом одного зі співробітників відомства.