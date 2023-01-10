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Підозрюваного у шахрайстві заступника голови Одеської ОВА звільнили

Фото: Олег Муратов (wikibaza com)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 10 січня, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, якого нещодавно затримала СБУ за підозрою у шахрайстві, звільнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 січня СБУ затримала Олега Муратова, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за 35 тисяч доларів хотів "вирішити" питання з тюремним ув'язненням свого підлеглого.

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