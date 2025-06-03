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Підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати спецслужби РФ через Telegram

Вівторок 03 червня 2025 12:45
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Підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати спецслужби РФ через Telegram Фото: підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати через Telegram (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Романа Лавриновича, якого підозрюють у підпалі майна прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, могли завербувати спецслужби РФ через Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо "Свобода".

Журналісти видання встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні – переважно у сфері будівництва та готельного бізнесу.

Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній з таких груп він залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером. А востаннє у Telegram Лавринович заходив у ніч на 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують зі Стармером.

Лавринович здебільшого цікавився вакансіями різнороба на будівництві та в готельній сфері, вказуючи, що має документи SCSC – посвідчення, що підтверджує кваліфікацію та знання з охорони праці для роботи на будівництві у Британії.

Зокрема, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти". Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім’я Юрій: "Напиши в приват". Журналісти звернули увагу, що Юрій додався в "London UA" за декілька днів до цього діалогу.

До подібних висновків, що цифровий слід Романа Лавриновича створює підстави припускати "про спроби вербування росіянами", також дійшли журналісти розвідувальної агенції Molfar.

Підпали майна Стармера у Лондоні

На початку травня у Лондоні сталася серія підпалів майна та житла прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, до яких мали причетність двоє громадян України.

Так, у Лондоні сталася пожежа у будинку родини прем'єр-міністра в Тафнелл-парку, пожежа автомобіля на тій самій вулиці та пожежа в будинку в Іслінгтоні, яким Стармер володів у 1990-х роках.

Внаслідок пожежі в будинку прем'єра Тафнелл-парку ніхто не постраждав, але був пошкоджений під’їзд до помешкання. Глава уряду з сім'єю проживав за цією адресою до того, як переїхав до урядової будівлі на Даунінг-стріт.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підпалах. Трьох підозрюваних залишили під вартою до наступного розгляду в суді Олд-Бейлі, призначеному на п’ятницю, 6 червня. Британські спецслужби не виключають причетності Росії до серії підпалів майна Стармера.

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