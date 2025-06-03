Підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати спецслужби РФ через Telegram

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо "Свобода ".

Журналісти видання встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні – переважно у сфері будівництва та готельного бізнесу.

Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній з таких груп він залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером. А востаннє у Telegram Лавринович заходив у ніч на 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують зі Стармером.

Лавринович здебільшого цікавився вакансіями різнороба на будівництві та в готельній сфері, вказуючи, що має документи SCSC – посвідчення, що підтверджує кваліфікацію та знання з охорони праці для роботи на будівництві у Британії.

Зокрема, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти". Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім’я Юрій: "Напиши в приват". Журналісти звернули увагу, що Юрій додався в "London UA" за декілька днів до цього діалогу.

До подібних висновків, що цифровий слід Романа Лавриновича створює підстави припускати "про спроби вербування росіянами", також дійшли журналісти розвідувальної агенції Molfar.