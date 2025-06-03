Подозреваемого в поджоге дома Стармера могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио "Свобода ".

Журналисты издания установили, что в течение 2022-2025 годов Лавринович активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне - преимущественно в сфере строительства и гостиничного бизнеса.

Последнее сообщение о поиске заработка в одной из таких групп он оставил 3 мая - за пять дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером. А последний раз в Telegram Лавринович заходил в ночь на 13 мая - за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают со Стармером.

Лавринович в основном интересовался вакансиями разнорабочего на строительстве и в гостиничной сфере, указывая, что имеет документы SCSC - удостоверение, подтверждающее квалификацию и знания по охране труда для работы на строительстве в Британии.

В частности, 2 мая в группе "London UA" он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты". Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват". Журналисты обратили внимание, что Юрий добавился в "London UA" за несколько дней до этого диалога.

К подобным выводам, что цифровой след Романа Лавриновича создает основания предполагать "о попытках вербовки россиянами", также пришли журналисты разведывательного агентства Molfar.