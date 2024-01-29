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Підозрюваних у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах просять арештувати

Понеділок 29 січня 2024 15:34
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Підозрюваних у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах просять арештувати Фото: Офіс генпрокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Фігурантам справи про розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил України підготували клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) Надія Максимець.

За її словами, ОГПУ погодив клопотання про обрання підозрюваним у цьому провадженні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі, еквівалентній розміру завданих збитків, а саме по 268 мільйонів 096 гривень для кожного (солідарно 1 340 465 698 гривень).

Зазначається, що клопотання щодо чотирьох підозрюваних прокуратура вже скерувала на розгляд до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Йдеться про справу щодо контрактування Міноборони у ТОВ "Львівський арсенал" великої партії мінометних пострілів для ЗСУ.

Власні джерела РБК-Україна повідомляють, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Що передувало

Нагадаємо, днями Міноборони відсудило у справі стосовно ТОВ "Львівський арсенал" понад 1,5 мільярда гривень. Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 мільярда гривень.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Додамо, 27 січня в СБУ розповіли, що у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Також повідомлялося, що 1 лютого 2023 року СБУ проводила обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

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