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Подозреваемых по делу о хищении 1,5 млрд гривен на снарядах просят арестовать

Понедельник 29 января 2024 15:34
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Подозреваемых по делу о хищении 1,5 млрд гривен на снарядах просят арестовать Фото: Офис генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Фигурантам дела о хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для Вооруженных сил Украины подготовили ходатайство по избранию меры в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) Надежда Максимец.

По ее словам, ОГПУ согласовал ходатайство об избрании подозреваемым в этом производстве мер пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме, эквивалентной размеру нанесенного ущерба, а именно по 268 миллионов 096 гривен для каждого (солидарно 1 369 864 гривен).

Отмечается, что ходатайство в отношении четырех подозреваемых прокуратура уже направила на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Речь идет о деле контрактовании Минобороны у ООО "Львовский арсенал" крупной партии минометных выстрелов для ВСУ.

Собственные источники РБК-Украина сообщают, что среди фигурантов скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Что предшествовало

Напомним, на днях Минобороны отсудило по делу в отношении ООО "Львовский арсенал" более 1,5 миллиарда гривен. Решение суда вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 миллиарда гривен.

Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.

27 января в СБУ рассказали, что у бывшего и действующего чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Также сообщалось, что 1 февраля 2023 года СБУ проводила обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.

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