UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт

Фото: підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один - до 19 травня.

Як зазначається, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.

Дії порушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 19 квітня правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. Вони незаконно зайшли до приміщення, пошкодили ролети й влаштували штовханину.

Зазначимо, комісія Мінкульту продовжує огляд в Лаврі. 19 квітня виявила чергові порушення під час огляду інших пам'яток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУПЦ МП