Підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один - до 19 травня.

Як зазначається, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.

Дії порушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.