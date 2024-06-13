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Подозрение получил российский генерал: руководил захватом Харьковской области в 2022 году

Украина, Четверг 13 июня 2024 15:20
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Подозрение получил российский генерал: руководил захватом Харьковской области в 2022 году Фото: российский генерал Иван Попов (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому генералу Ивану Попову. Он руководил захватом Харьковской области в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Харьковской области, Офис генпрокурора.

"По материалам СБУ подозрение получил генерал РФ, командовавший оккупацией Харьковщины в начале полномасштабной войны. Речь идет о генерал-майоре Иване Попове - командующем 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, это воинское звание и должность он получил от Путина за подготовку и проведение боевой операции по захвату Харьковщины в начале полномасштабного вторжения России.

"Тогда Попов был начальником штаба 11 армейского корпуса балтийского флота Западного военного округа РФ и был командующим группировкой войск РФ "Балаклия", - отметили в СБУ.

В Украине сообщили подозрение российскому генералу Ивану Попову (t.me/pgo_gov_ua)

По данным следствия, это армейское соединение рашистов принимало участие в захвате территорий Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

"В период оккупации части региона захватчики распространяли там кремлевский режим. Для этого Попов координировал преступную деятельность военной комендатуры России в захваченном в то время городе Балаклея", - добавили в ведомстве.

Кроме того, оккупационная группировка под руководством генерала регулярно обстреливала подконтрольные Украине районы Харьковщины, с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, за ведение агрессивной войны в мае 2023 года указом президента РФ Владимира Путина Попов получил воинское звание "генерал-майор". После освобождения региона Попов был переброшен на южный фронт, где он командовал войсками РФ на Запорожском направлении и левобережье Херсонской области.

Не впервые

Ранее в Украине сообщили о подозрении генерал-майору РФ Роберту Баранову, который отвечает за ракетные обстрелы по территории Украины.

Также СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он отдал приказ войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.

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