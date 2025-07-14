ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Підозра Шабуніну. У Порошенка звинуватили антикорупціонерів у руйнуванні держслужби

Україна, Понеділок 14 липня 2025 19:08
UA EN RU
Підозра Шабуніну. У Порошенка звинуватили антикорупціонерів у руйнуванні держслужби Фото: народний депутат "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко (facebook.com alexeygoncharenko)
Автор: Сергій Новіков

Народний депутат від партії Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав оголошення підозри голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Він також звинуватив антикорупціонерів у руйнуванні державної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Через таких "антикорупціонерів" у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - це взагалі одразу кримінал", - написав Гончаренко.

Нардеп також поділився спогадами про те, як парламент піддавався впливу таких активістів як Шабунін, переоцінюючи їхню роль.

"В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували", - зізнався він.

Екс-нардеп та соратниця Петра Порошенка Тетяна Чорновол також підтримала підозру, звинувативши Шабуніна в послабленні обороноздатності країни через блокування коштів для армії.

Хто такий Шабунін

Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. У 2012 році він створив Центр протидії корупції (ЦПК) та очолив його - це грантова громадська організація, яка контролює держзакупівлі та бореться з корупцією у цій сфері, лобіює антикорупційні закони.

З червня 2015 року очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Раніше РБК-Україна писало, що Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов ДПСУ щодо стягнення боргу з Шабуніна. Мова йде про сплату 126,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, 11 липня ДБР провело обшуки у Віталія Шабуніна. Слідчі також оголосили підозру очільнику Центру протидії корупції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Виталий Шабунин
Новини
Свириденко зробила першу заяву про потенційне премʼєрство: скоро оголосить кадри
Свириденко зробила першу заяву про потенційне премʼєрство: скоро оголосить кадри
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем