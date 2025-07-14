Підозра Шабуніну. У Порошенка звинуватили антикорупціонерів у руйнуванні держслужби

Народний депутат від партії Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав оголошення підозри голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Він також звинуватив антикорупціонерів у руйнуванні державної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Через таких "антикорупціонерів" у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - це взагалі одразу кримінал", - написав Гончаренко.

Нардеп також поділився спогадами про те, як парламент піддавався впливу таких активістів як Шабунін, переоцінюючи їхню роль.

"В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували", - зізнався він.

Екс-нардеп та соратниця Петра Порошенка Тетяна Чорновол також підтримала підозру, звинувативши Шабуніна в послабленні обороноздатності країни через блокування коштів для армії.