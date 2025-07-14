Підозра Шабуніну. У Порошенка звинуватили антикорупціонерів у руйнуванні держслужби
Народний депутат від партії Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав оголошення підозри голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Він також звинуватив антикорупціонерів у руйнуванні державної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Через таких "антикорупціонерів" у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - це взагалі одразу кримінал", - написав Гончаренко.
Нардеп також поділився спогадами про те, як парламент піддавався впливу таких активістів як Шабунін, переоцінюючи їхню роль.
"В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували", - зізнався він.
Екс-нардеп та соратниця Петра Порошенка Тетяна Чорновол також підтримала підозру, звинувативши Шабуніна в послабленні обороноздатності країни через блокування коштів для армії.
Хто такий Шабунін
Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. У 2012 році він створив Центр протидії корупції (ЦПК) та очолив його - це грантова громадська організація, яка контролює держзакупівлі та бореться з корупцією у цій сфері, лобіює антикорупційні закони.
З червня 2015 року очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.
Раніше РБК-Україна писало, що Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов ДПСУ щодо стягнення боргу з Шабуніна. Мова йде про сплату 126,4 тисячі гривень.
Нагадаємо, 11 липня ДБР провело обшуки у Віталія Шабуніна. Слідчі також оголосили підозру очільнику Центру протидії корупції.
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