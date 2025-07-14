ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подозрение Шабунину. У Порошенко обвинили антикоррупционеров в разрушении госслужбы

Украина, Понедельник 14 июля 2025 19:08
UA EN RU
Подозрение Шабунину. У Порошенко обвинили антикоррупционеров в разрушении госслужбы Фото: народный депутат "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (facebook.com alexeygoncharenko)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Он также обвинил антикоррупционеров в разрушении государственной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - это вообще сразу криминал", - написал Гончаренко.

Нардеп также поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов как Шабунин, переоценивая их роль.

"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", - признался он.

Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.

Кто такой Шабунин

Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Ровно. В 2012 году он создал Центр противодействия коррупции (ЦПК) и возглавил его - это грантовая общественная организация, которая контролирует госзакупки и борется с коррупцией в этой сфере, лоббирует антикоррупционные законы.

С июня 2015 года возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Ранее РБК-Украина писало, что Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск ГНСУ о взыскании долга с Шабунина. Речь идет об уплате 126,4 тысячи гривен.

Напомним, 11 июля ГБР провело обыски у Виталия Шабунина. Следователи также объявили подозрение главе Центра противодействия коррупции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Виталий Шабунин
Новости
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом