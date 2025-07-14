Подозрение Шабунину. У Порошенко обвинили антикоррупционеров в разрушении госслужбы

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Он также обвинил антикоррупционеров в разрушении государственной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры - это вообще сразу криминал", - написал Гончаренко.

Нардеп также поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов как Шабунин, переоценивая их роль.

"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", - признался он.

Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.