Підозра Дубінському та новий пакет допомоги від США: новини за 3 листопада

У пʼятницю, 3 листопада, СБУ повідомила про підозру народному депутату Олександру Дубінському. При цьому Сполученні Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 850 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303 270 військових.

В розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті в останні тижні.

оцінили ситуацію на фронті в останні тижні. В центрі Волновахи був вибух. "Приліт" в місце розташування окупантів.

Дубінському оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За даними РБК-Україна, мова про народного депутата Дубінського.

У Білому домі відреагували на статтю Залужного про фронт

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вказав на важливість для США продовжувати надавати Україні оборонну допомогу, про що наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у своїй статті для The Economist.

За його словами, Вашингтону в цьому контексті допомоги "було б набагато простіше робити", якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, про що йдеться у запиті президента Джо Байдена.

Українська зброя потраплятиме на фронт швидше: Міноборони розповіло про нововведення

З 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Нардеп збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі

ДТП сталося сьогодні близько 9:45 на трасі Київ - Чоп у с. Березівці Житомирського району. Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, збив 18-річну дівчину, вона загинула на місці події.

За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Інтерв'ю Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні, - Politico

Заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підігрівають дебати про підтримку України в США. За даними видання, Конгрес США на чолі з Майком Джонсоном були шоковані відвертістю головкома.

Politico стверджує, що коментарі головнокомандувача ЗСУ є приводом для перегляду американської підтримки Києва в ключі - "стільки, скільки буде необхідно".

Уряд передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро

Як відзначив прем'єр Денис Шмигаль, Ukraine Facility є програмою допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки з акцентом на бюджетну підтримку.

Для того, аби отримувати кошти, Україна проведе низку реформ й проєктів трансформацій.

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука Сергія командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. При цьому він звільнив з даної посади Віктора Хоренка.

США перекрили канал з відмивання грошей для російської еліти та кіберзлочинців

США оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах, за допомогою яких вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.

США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів

США виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 млн доларів.

Йдеться про п'ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.