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Дві ракети та 850 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

П'ятниця 03 листопада 2023 07:56
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Дві ракети та 850 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 3 листопада, склали 9850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових. Крім того, ЗСУ збили дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 303270 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5265 (+24) од,
  • бойових броньованих машин - 9901 (+24) од,
  • артилерійських систем - 7328 (+36) од,
  • РСЗВ - 854 (+4) од,
  • засоби ППО - 566зб од,
  • літаків - 322 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5495 (+7),
  • крилаті ракети - 1551 (+2) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9691(+33) од,
  • спеціальна техніка - 1034 (+2).

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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