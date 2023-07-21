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Підняття тарифу на електроенергію було необхідно щоб врятувати "Енергоатом", - економіст

Фото: підняття тарифу на електроенергію було необхідно щоб врятувати "Енергоатом" (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволить "Енергоатому" отримати кошти на подальше проведення регламентних та ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста та фінансового аналітика Олексія Куща.

"Звичайно, що підвищення тарифів на електроенергію - це передовсім збільшить фінансові можливості для того, щоб утримувати атомну генерацію", - сказав він.

Кущ зазначив, що якщо з попереднього тарифу на електроенергію для населення вирахувати вартість транспортування і розподілу, то виходить, що "Енергоатом" реалізовував свою електроенергію за 12 копійок за кіловат.

Економіст пояснив, що за ці кошти неможливо підтримувати систему безпеки, проводити регламентні роботи та покращувати капітальні інвестиції.

"Тому, якщо ми хочемо зберегти "Енергоатом" в поточному стані, щоб він міг далі проводити регламентні і ремонтні роботи, необхідно збільшити кількість коштів, які "Енергоатом" отримує. А це можливо зробити, на жаль, тільки через підвищення тарифів", - підсумував Кущ.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

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ЭнергоатомЕлектроенергія