RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом", - экономист

Фото: поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом" (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на электроэнергию для населения позволит "Энергоатому" получить средства на дальнейшее проведение регламентных и ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

"Конечно, повышение тарифов на электроэнергию - это прежде всего увеличит финансовые возможности для того, чтобы удерживать атомную генерацию", - сказал он.

Кущ отметил, что если из предварительного тарифа на электроэнергию для населения вычислить стоимость транспортировки и распределения, то выходит, что "Энергоатом" реализовывал свою электроэнергию за 12 копеек за киловатт.

Экономист объяснил, что за эти средства невозможно поддерживать систему безопасности, проводить регламентные работы и улучшать капитальные инвестиции.

"Поэтому если мы хотим сохранить "Энергоатом" в текущем состоянии, чтобы он мог дальше проводить регламентные и ремонтные работы, необходимо увеличить количество средств, которые "Энергоатом" получает. А это возможно сделать, к сожалению, только из-за повышения тарифов", - подытожил Кущ.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергоатомЭлектроэнергия