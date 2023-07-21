Поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом", - экономист

"Конечно, повышение тарифов на электроэнергию - это прежде всего увеличит финансовые возможности для того, чтобы удерживать атомную генерацию", - сказал он.

Кущ отметил, что если из предварительного тарифа на электроэнергию для населения вычислить стоимость транспортировки и распределения, то выходит, что "Энергоатом" реализовывал свою электроэнергию за 12 копеек за киловатт.

Экономист объяснил, что за эти средства невозможно поддерживать систему безопасности, проводить регламентные работы и улучшать капитальные инвестиции.

"Поэтому если мы хотим сохранить "Энергоатом" в текущем состоянии, чтобы он мог дальше проводить регламентные и ремонтные работы, необходимо увеличить количество средств, которые "Энергоатом" получает. А это возможно сделать, к сожалению, только из-за повышения тарифов", - подытожил Кущ.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.