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Підняти податки: Марченко поставив условие для повернення 30 тисяч військовим

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка Forbes Business Breakfast.

"Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково, - ціна питання на рік 170 млрд гривень, - передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4%, військовий збір - в три рази. Тоді це можна профінансувати", - сказав Марченко.

За його словами, інших варіантів, як профінансувати виплати з держбюджету, не існує.

Марченко вважає, що це "непідйомне питання", і коштів держбюджеті на доплати військовим не буде.

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

Але у Раді вирішили не проходити всі процедури щодо цього закону та не надсилати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього створять робочу групу для вирішення питань.

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