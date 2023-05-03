Підняти податки: Марченко поставив условие для повернення 30 тисяч військовим

"Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково, - ціна питання на рік 170 млрд гривень, - передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4%, військовий збір - в три рази. Тоді це можна профінансувати", - сказав Марченко.

За його словами, інших варіантів, як профінансувати виплати з держбюджету, не існує.

Марченко вважає, що це "непідйомне питання", і коштів держбюджеті на доплати військовим не буде.