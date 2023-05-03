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Поднять налоги: Марченко поставил условие для возврата 30 тысяч военным

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Украина, Среда 03 мая 2023 13:33
Поднять налоги: Марченко поставил условие для возврата 30 тысяч военным Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для возврата доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен в Украине необходимо поднять налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко Forbes Business Breakfast .

"Это возможно сделать только в нише изменения в закон о бюджете, предусмотреть на год дополнительно, - цена вопроса в год 170 млрд гривен, - предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4%, военный сбор - в три раза. Тогда это можно профинансировать", - сказал Марченко.

По его словам, других вариантов, как профинансировать выплаты из госбюджета, нет.

Марченко считает, что это "неподъемный вопрос" и средств госбюджете на доплаты военным не будет.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили .

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Но в Раде решили не проходить все процедуры по этому закону и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создадут рабочую группу для решения вопросов.

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