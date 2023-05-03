Поднять налоги: Марченко поставил условие для возврата 30 тысяч военным

Для возврата доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен в Украине необходимо поднять налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко Forbes Business Breakfast .

"Это возможно сделать только в нише изменения в закон о бюджете, предусмотреть на год дополнительно, - цена вопроса в год 170 млрд гривен, - предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4%, военный сбор - в три раза. Тогда это можно профинансировать", - сказал Марченко.

По его словам, других вариантов, как профинансировать выплаты из госбюджета, нет.

Марченко считает, что это "неподъемный вопрос" и средств госбюджете на доплаты военным не будет.