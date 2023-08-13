В Підмосков'ї знову пожежа, в небі стовп диму з боку промзони
В російському Раменську Московської області сталась масштабна пожежа. Чорний стовп диму піднімається з боку промзони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське онлайн-видання Mash.
"Потужна пожежа в підмосковному Раменському. Величезний стовп чорного диму піднімається з боку промзони Полігон на Донінському шосе. Причина загоряння уточнюється", - пише видання.
Зазначається, що пожежа поширилась на 1800 квадратів. Згідно з попередніми даними, нібито горить склад із добривами.
Пожежі в Росії
Останнім часом в Російській Федерації дедалі частіше трапляються пожежі або ж вибухи. Інколи вони виникають на електричних підстанціях, інколи ж на складах чи заводах, або ж й у самій Москві після "атаки" безпілотників.
Агентство писало про те, як й чому війна приходить на територію агресора в матеріалі "Природний процес. Як війна повертається на територію РФ і до чого це призведе"
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