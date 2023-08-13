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В Подмосковье снова пожар, в небе столб дыма со стороны промзоны

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Воскресенье 13 августа 2023 12:48
В Подмосковье снова пожар, в небе столб дыма со стороны промзоны Фото: в Подмосковье снова пожар, в небе столб дыма со стороны промзоны (t.me/ostorozhno_novosti)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Раменске Московской области произошел масштабный пожар. Черный столб дыма поднимается со стороны промзоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское онлайн-издание Mash.

"Мощный пожар в подмосковном Раменском. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется", - пишет издание.

Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями.

Пожары в России

В последнее время в Российской Федерации все чаще случаются пожары или взрывы. Иногда они возникают на электрических подстанциях, иногда же на складах или заводах, или же в самой Москве после "атаки" беспилотников.

Агентство писало о том, как и почему война приходит на территорию агрессора в материале "Естественный процесс. Как война возвращается на территорию РФ и к чему это приведет"

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