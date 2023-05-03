У Підмосков'ї впав безпілотник, - ЗМІ

У місті Коломна Московської області повідомляють про падіння безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112.
Зазначається, що екстрені служби виїхали на місце падіння дрону у лісовому масиві.
На місці виявили уламки крила, двигун та невелику вирву.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою дрону.
У мережі вже з'явилися відео момент "удару".
Тим часом у Москві заборонив запускати безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.