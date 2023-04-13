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У Підмосков'ї вночі спалахнула масштабна пожежа (відео)

Фото: у Підмосков'ї вночі спалахнула масштабна пожежа (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

У російських Хімках в ніч на 13 квітня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив місцевий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Інформація про загоряння на ринку на Новокуркінському шосе надійшла до рятувальників о 03:33. Там спалахнув одноповерховий дерев'яно-щитовий будинок. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів", - передають в мережі.

Повідомляється, що неподалік від епіцентру подій знаходиться АЗС. Очевидці повідомляють, що вогонь охопив ресторан "Чайхона", який знаходиться поряд.

"Загорівся ринок. Там знаходиться "Чайхона". Вона вночі працює, вони готують на газовому устаткуванні. З дальньої сторони знаходиться заправка. З цього боку автозапчастини, там теж багато обладнання, балони, фарби", - пишуть очевидці.

Відомо, що близько о 05:47 пожежникам вдалося впоратися з вогнем. Поблизу місця подій було перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу в Росії на підприємстві у Свердловській області.

Також раніше у місті Довгопрудне Московської області виникла масштабна пожежа на хімічному заводі.

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